Розпочався 28-й тур Чемпіонату України з футболу

Зіграно перший матч 28-го туру Чемпіонату України з футболу

Металург З - Кривбас 1:2 (Скепський 90+2 - Єслінек 43, 49)

Вигравши два тури поспіль, Кривбас набрав 29 очок, і виліт з вищої ліги йому більше не загрожує.

Металург З, давши вболівальникам надію двома перемогами у середині квітня, не набрав очок у наступних двох турах, і з низу таблиці йому вже не піднятися.

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Решта матчів 28-го туру відбудеться

7 травня Зоря (27) - Дніпро (50)

Карпати (47) - Динамо (59)

Арсенал (34) - Ворскла (34)

Шахтар (67) - Металург Д (32)

8 травня

Севастополь (24) - Оболонь (34)

Іллічівець (23) - Таврія (33)

Волинь (34) - Металіст (51)