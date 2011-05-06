Розпочався 28-й тур Чемпіонату України з футболу
21:31, 06 травня 2011Спорт
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Кривбас пішов із зони вильоту
Зіграно перший матч 28-го туру Чемпіонату України з футболу
Металург З - Кривбас 1:2 (Скепський 90+2 - Єслінек 43, 49)
Вигравши два тури поспіль, Кривбас набрав 29 очок, і виліт з вищої ліги йому більше не загрожує.
Металург З, давши вболівальникам надію двома перемогами у середині квітня, не набрав очок у наступних двох турах, і з низу таблиці йому вже не піднятися.
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Решта матчів 28-го туру відбудеться
7 травня Зоря (27) - Дніпро (50)
Карпати (47) - Динамо (59)
Арсенал (34) - Ворскла (34)
Шахтар (67) - Металург Д (32)
8 травня
Севастополь (24) - Оболонь (34)
Іллічівець (23) - Таврія (33)
Волинь (34) - Металіст (51)
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