Донецьк відзначив "400 днів до Євро"

5 травня в Донецьку відзначили «400 днів до старту Євро-2012».

Як передає кореспондент УНІАН, у центральному міському парку імені Щербакова було організоване спортивне свято.

«Наше місто є одним із спортивних центрів України. Команда «Шахтар» не раз ставала чемпіоном країни, вигравала Кубок УЄФА, хокейна команда «Донбас» цього року стала чемпіоном України. Баскетбольний клуб «Донецьк» успішно представляє наше місто на чемпіонаті країни. І ми докладемо всіх зусиль, аби гідно провести в Донецьку матчі Євро-2012», - відзначив під час відкриття спортивного свята міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Близько 5 тис. школярів міста взяли участь у різних спортивних змаганнях.

Цього дня в парку пройшло міське змагання «Кубок міста з вуличного футболу» серед школярів. Також відбувся турнір серед юнаків і дівчат зі стрітболу, відкритий турнір міста з флорболу. Крім того, виступили кращі маунтинбайкери і ролери Донецька.

Як відзначив начальник Управління з підготовки до Євро-2012 Донецької міськради Сергій РЕПІН, даний захід організовано з власної ініціативи Донецька, а не за розпорядженням УЄФА. «Представників УЄФА в Донецьку сьогодні немає, але вони прекрасно знають про це захід. Великі заходи ми готуємо на рік до старту Євро-2012. До ключових дат УЄФА ми підійшли з погляду підтримки юнацтва і дитинства. Буде проведено малі Олімпійські ігри», - наголосив він.