У Польщі поліція зможе блокувати футбольні матчі

Польська поліція зможе заблокувати проведення футбольних матчів, якщо запропонований організатором стадіон не відповідає вимогам безпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського уряду, про це сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК після обговорення із представниками поліції, прокуратури, Міністерства юстиції та польського Сенату проблем з футбольними хуліганами.

„Воєводи готові приймати рішення про закриття стадіонів на кожну заявку поліції”, - підкреслив Д.ТУСК.

Глава уряду відзначив, що раніше доходило до ситуацій, коли матчі проводилися на стадіонах, незважаючи на застереження правоохоронців (аналогічна ситуація мала місце під час фінального матчу чемпіонату Польщі 3 травня – УНІАН).

„Останні події засвідчили, що деякі служби та державні інституції плекали ілюзії про можливе порозуміння з групами хуліганів”, - зазначив Д.ТУСК.

Прем’єр-міністр наголосив на необхідності покращення співпраці між правоохоронцями, організаторами матчів та футбольних клубів, яка, за якого словами, є ключовою для подолання проблеми футбольного хуліганства.

Тим часом прес-секретар поліції Варшави Маріуш СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що відповідальним за безлади на футбольному матчі 3 травня є організатор.

Зокрема, за його словами, польські правоохоронці зробили все можливе для гарантування безпеки фінального матчу чемпіонату Польщі 3 квітня, а відповідальність за безлади несе організатор заходу – польська федерація футболу PZPN.

В ефірі TVN24 М.СОКОЛОВСЬКИЙ відзначив, що поліція виступала категорично проти проведення фінального матчу на стадіону у Бидгощі, який не відповідав необхідним вимогам безпеки.

Прес-служба Варшавської поліції також повідомила, що правоохоронці на забезпечення безпеки під час фінального матчу витратили близько 350 тис. доларів (за даними польських медіа, матеріальні втрати від погрому склали менше 15 тис. дол. – УНІАН).

Згідно з повідомленнями польських правоохоронців, порядок на стадіоні 3 травня забезпечували 1 тис. 300 поліцейських.

Як повідомляв УНІАН, після фінального матчу між варшавською „Легією” та познанським „Лехом” уболівальники влаштували погром, який вдалося втихомирити лише після виходу на арену стадіону озброєних поліцейських.

Глава PZPN Гжегож ЛЯТО поклав відповідальність за безпорядки на правоохоронців, звинувативши їх у бездіяльності.

У квітні UEFA висловлювало занепокоєння проблемою футбольних хуліганів у Польщі, яка разом з Україною в 2012 році прийматиме чемпіонат Європи з футболу.