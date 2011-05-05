Манчестер Юнайтед - другий фіналіст Ліги чемпіонів

07:26, 05 травня 2011
Спорт
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На Вемблі зустрінуться два суперклуби 

Учора ввечері закінчився другий півфінальний матч-відповідь Ліги чемпіонів

МЮ - Шальке 04 4:1 (Валенсія 26, Гібсон 31, Андерсон 72, 76 - Хурадо 34). Перший матч 2:0

Нагадаємо, що позавчора зіграла перша півфінальна пара

Барселона - Реал 1:1 (Педро 52 - Марсело 61). Перший матч 2:0

Фінал МЮ - Барселона (!!) призначений на 28 травня, він пройде в Лондоні.

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Сьогодні ввечері визначаться фіналісти Ліги Європи в матчах

Вільярреал - Порту. Перший матч 1:5

Брага - Бенфіка (1:2)

 

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