Манчестер Юнайтед - другий фіналіст Ліги чемпіонів

На Вемблі зустрінуться два суперклуби

Учора ввечері закінчився другий півфінальний матч-відповідь Ліги чемпіонів МЮ - Шальке 04 4:1 (Валенсія 26, Гібсон 31, Андерсон 72, 76 - Хурадо 34). Перший матч 2:0 Нагадаємо, що позавчора зіграла перша півфінальна пара Барселона - Реал 1:1 (Педро 52 - Марсело 61). Перший матч 2:0 Фінал МЮ - Барселона (!!) призначений на 28 травня, він пройде в Лондоні. *** Сьогодні ввечері визначаться фіналісти Ліги Європи в матчах Вільярреал - Порту. Перший матч 1:5 Брага - Бенфіка (1:2)

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