Манчестер Юнайтед - другий фіналіст Ліги чемпіонів
07:26, 05 травня 2011Спорт
4398
На Вемблі зустрінуться два суперклуби
Учора ввечері закінчився другий півфінальний матч-відповідь Ліги чемпіонів
МЮ - Шальке 04 4:1 (Валенсія 26, Гібсон 31, Андерсон 72, 76 - Хурадо 34). Перший матч 2:0
Нагадаємо, що позавчора зіграла перша півфінальна пара
Барселона - Реал 1:1 (Педро 52 - Марсело 61). Перший матч 2:0
Фінал МЮ - Барселона (!!) призначений на 28 травня, він пройде в Лондоні.
***
Сьогодні ввечері визначаться фіналісти Ліги Європи в матчах
Вільярреал - Порту. Перший матч 1:5
Брага - Бенфіка (1:2)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter