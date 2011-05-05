Томенко вважає Євро з баскетболу в Україні реальним

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає проведення Чемпіонату Європи з баскетболу в Україні більш реальною ідеєю на відміну від ідеї щодо Зимової Олімпіади у 2022 році.

Про це він сказав, коментуючи сьогоднішню заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Я залишаюся на думці, що в Україні потрібно розвивати і підтримувати, в тому числі за рахунок Держбюджету, так звані традиційні види спорту, якими займаються сотні тисяч, а то і мільйони людей», - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, ідея, яку озвучив Президент, вочевидь маючи на увазі проведення в Україні не Чемпіонату світу, а Чемпіонату Європи, є адекватною, оскільки баскетбол є популярним видом спорту в Україні. Він також додав, що ідею щодо боротьби за право на проведення Чемпіонату Європи з баскетболу в 2015 році в Україні виношувала і Федерація баскетболу. «І це дасть можливість нарешті побудувати в Києві європейський зал ігрових видів спорту та створити належні умови для українського баскетболу», - додав М.ТОМЕНКО.

В той же час, наголосив він, ідея щодо проведення в Україні Зимової Олімпіади є не лише фантастичною, а й неадекватною, оскільки в Україні лише поодинокі зимові види спорту є конкурентними і масовими, а більшість – не практикуються. «Тому варто піти таким шляхом: розвивати ті види спорту, які популярні, зокрема, біатлон, і проводити міжнародні змагання, наприклад з біатлону, а не з усіх видів спорту», - сказав М.ТОМЕНКО.

На переконання віце-спікера, ті кошти які плануються витрати на заходи по боротьбі за проведення Зимової Олімпіади, краще витратити на відновлення інфраструктури фізичної культури та спорту, яка вкрай занедбана в школах, вишах та мікрорайонах міст України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що необхідно продовжувати розвивати інфраструктуру і робити заявки на проведення світових турнірів. Він нагадав про намір України зробити заявку на проведення Олімпіади-2022 та на проведення Чемпіонату світу з баскетболу. Щодо останньої першості Президент підкреслив, що зараз йде робота над цим проектом, і скоріш за все Чемпіонат буде в Україні (в той же час Президент не уточнив, про який рік йдеться).