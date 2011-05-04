У Польщі футбольних фанів змогла розігнати лише озброєна поліція

Фінальний матч чемпіонату Польщі з футболу між варшавською «Легією» та познанським «Лехом» у вівторок ввечері завершився масовими безпорядками.

Як передає кореспондент УНІАН, свідками погрому стали представники UEFA, які прибули на матч, аби оцінити готовність Польщі до проведення Євро-2012.

За даними польських медіа, першими безпорядки розпочали уболівальники «Легії», які після переможного для їх команди пенальті, масово вибігли на поле.

„Спочатку неслухняні уболівальники зривали футболки та шорти зі своїх улюбленців, а пізніше частина з них почала кидати, чим прийдеться в міліціонерів та охоронців”, - відзначає TVN24.

Хуліганів змогли примусити повернутися на трибуни лише озброєні гладкоствольною зброєю правоохоронці.

Однак, безпорядки не завершилися, оскільки зі свого боку вийшли уболівальники «Леха», котрі почали виривати крісла та кидати різними предметами в правоохоронців.

Їх також вдалося втихомирити лише після прибуття додаткових міліціонерів зі зброєю.

TVN24 також відзначає, що на матчі був присутній неформальний лідер уболівальників «Легії», якому у квітні цього року заборонено вхід на стадіон через те, що він вдарив в лице після матчу гравця своєї улюбленої команди.

Згідно з документом, оприлюдненим в Інтернет-порталі новинного каналу, він потрапив на матч завдяки проханню представників столичної поліції до Польської футбольної федерації (PZPN).

Як повідомляв УНІАН, UEFA висловило занепокоєння проблемою польських футбольних хуліганів, які наприкінці березня влаштували розгром перед товариським матчем між польською та литовською збірною у Литві.

Після цього інциденту власті заявили про намір загострити покарання для футбольних хуліганів та запровадити за ними електронний нагляд, що має унеможливити їм участь у матчах Євро-2012.

За даними властей, у 38 мільйонній країні близько 1,7 тис. людей мають заборону входити на стадіони.

Євро-2012 відбудеться у чотирьох українських та чотирьох польських містах.