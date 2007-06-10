Український боксер побив аргентинського Роккі (фоторепортаж)

Український боксер Юрій Нужненко захистив свій титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBA в поєдинку з Хуаном Карлосом Вільярреалом.

9 червня в столичному Палаці Спорту відбувся вечір боксу під назвою - «The King of the ring», організований промоутерською компанією "National Box Promotion".

Головною подією вечора став третій захист Юрієм Нужненком титулу інтерконтинентального чемпіона за версією WBA в другій напівсередній вазі.

Суперник нашого боксера – досвідчений аргентинець приїхав до Києва без особливих шансів на успіх. В той же час зі своїм завданням Вільярреал справився – програв гідно, протримавшись всі 12 раундів і зробивши максимально нудним для глядачів і складним для Нужненка цей поєдинок.

37-річний Хуан Карлос Вільярреал на прізвисько Роккі повернувся в професійний бокс тільки минулого року, до цього ж 8 років не виходив на ринг. Проте, в Києві аргентинець показав усі, якщо не кращі, то гідні пошани якості, властиві латиноамериканській школі, – в`язкість, чіпкість, здатність тримати удар. В атаці Вільярреал шансів не мав і практично не шукав, зате захищався так старанно, як міг.

Фанат U2 (під одну з пісень цієї групи аргентинець виходив – дивуватися не доводилося, враховуючи, що назва ірландського колективу витатуйована у нього на тулубі) з першого раунду зосередився на обороні, не гребуючи постійним клінчуванням. Спочатку аргентинець нервував і стійка його нагадувала манеру пересуватися знаменитого горбаня з собору Нотр-Дам, втім, по скорцюбленому Вільярреалу було не так легко поцілити.

У процесі бою Хуан Карлос розігнувся, але в іншому нічого не змінилося майже до самого кінця.

Дуже видовищним бій було назвати важко. Перевага Юрія, кількість ударів, все це наростало, а на Вільярреалі все це практично не позначалося. Він продовжував гнути свою лінію, сподіваючись, хіба що на диво в останніх раундах.

Деяке пожвавлення відбулося в четвертому раунді, коли Нужненко за порадою свого кута став застосовувати джеб. Це змусило аргентинця внести зміни до його тактики (до цього він прагнув виснути на Юрієві після кожного удару), а поки корективи вносилися, Вільярреал пропустив чимало серйозних ударів. Але в наступних раундах все знову пішло як і раніше.

В останніх чемпіонських раундах Вільярреал почав гонитву за своїм щасливим шансом і на декілька миттєвостей здалося навіть, що ініціатива опинилася у нього. Можливо, Нужненко спеціально трохи відступив, щоб зловити суперника на контратаці. Проте незабаром і Вільярреал зневірився у своїх планах, і Нужненко наскучило бути другим номером.

Напевно, найцікавішим став останній раунд, протягом якого і Вільярреал провів свої останні спроби щось таке зробити з Нужненком, і Юрій неабияк потряс аргентинця.

Перемога Юрія Нужненка була переконливою, що засвідчили і всі три судді. Третій захист WBA Inter-Continental відбувся і нам залишається привітати з цим нашого боксера.

За матеріалами Спорт.com.ua. Фото Сергія Светлицького/УНІАН