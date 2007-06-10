Суркіс: на матчі з Карпатами міліції і Беркута не буде

Президент київського "Динамо" повідомив журналістів, що спецпідрозділ "Беркут" і міліція не будуть присутні на матчі 29 туру чемпіонату України з футболу "Динамо" - "Карпати". Порядок забезпечуватимуть стюарти, повідомляє Сегодня з посиланням на фан-клуб ФК "Динамо".

"Навчені гірким досвідом конфлікту між міліцією і нашими уболівальниками 27 травня на НСК «Олімпійський», упевнений, що календарний матч чемпіонату на нашому стадіоні пройде без ексцесів", - заявив Ігор Суркіс - "Хоч би тому, що ми одержали добро і домовилися про те, що спецпідрозділ «Беркут» і міліція не будуть присутні на матчі. Однозначно, це наша вимога. Вони знаходитимуться за чашею стадіону. Організацією системи безпеки і правопорядку в матчі проти львівських «Карпат» ми обійдемося власними силами. Залучимо наших стюартів. Навіть не сумніваюся, що ми покажемо, як можна проводити матчі по-західному, тобто інтелігентно. Оскільки у нас інтелігентні вболівальники, які уміють вболівати, і заслуговують саме на таке ставлення", - сказав президент київського "Динамо".

Нагадаємо, що матч "Динамо" - "Карпати" відбудеться сьогодні о 18:00.