Нічиї в чемпіонаті Іспанії: інтрига зберігається

У суботу в чемпіонаті Іспанії стартував передостанній (37-й тур). «Барселона» і «Реал» завершили свої поєдинки з однаковим рахунком (2:2) з однією лише різницею - каталонці випустили перемогу на останній хвилині дербі з «Еспаньйолом», а «королівський клуб» зумів урятуватися на останніх хвилинах поєдинку в Сарагосі. Ще один претендент на золото чемпіонату - «Севілья» - також свій матч завершила внічию. Таким чином, перед останнім туром розклад в турнірній таблиці залишився тим самим - «Реал» і «Барселона» мають у своєму активі однакову кількість набраних очок (але підопічні Фабіо Капелло займають вище місце за особистими зустрічами), Севілья відстає від них на два очки.

Матч у Сарагосі почався з агресивних атак господарів поля - на 5-ій хвилині зі ставідсоткового положення трохи вище воріт пробив Евертон, а незабаром небезпечний удар Андреаса Д`Алессандро парирував Ікер Касільяс. «Реалу» вдалося розпрямити крила тільки на 12-ій хвилині гри - Робіньйо мало не переграв свого колишнього партнера, який нині захищаює ворота «Сарагоси» Сезара Санчеса (голкіпер раніше виступав в «королівському клубі»). Три хвилини по тому все той же Робіньйо трохи неточно пробив після подачі Девіда Бекхема, якого незважаючи на травму Капелло випустив з перших хвилин гри.

Господарі поля не збиралися поступатися суперникові в гостроті атак і спершу декілька непоганих моментів не зумів реалізувати Евертон, а на 31-ій хвилині Іван Ельгера подарував Сарагосі пенальті, зваливши у штрафному майданчику Пабло Аймара. До м`яча підійшов Дієго Міліто і легко реалізував свій шанс. Кінцівка залишилася за Реалом, проте, ні Серхіо Рамос, ні Руд ван Ністелрой не змогли розпечатати ворота Сезара.

«Реал» продовжив атакувати і в другому таймі - спершу Роберто Карлос зі штрафного пробив у лічених сантиметрах від штанги, а на 57-ій хвилині Серхіо Рамос і ван Ністелрой розіграли нехитру комбінацію, в результаті якої голландцеві вдалося зрівняти рахунок. Після цього прийшла черга «Сарагосі» пожвавити гру - поступово перехоплюючи ініціативу господарі зуміли забити другий гол. Дубль у матчі зумів оформити Дієго Міліто, забивши свій 21-й гол в сезоні.

У час, що залишився до кінця, на полі була лише одна команда - мадридський «Реал». «Галактікос» всіма силами намагалися зрівняти рахунок і після серії невдач добилися свого - ван Ністелрой успішно зіграв на добиванні після того, як Сезар парирував потужний постріл Ігуаїна. Для голландського суперфорварда цей гол став 25-м в сезоні.

Каталонське дербі, що проходило на стадіоні «Барси» «Ноу Камп» також завершилося внічию. «Еспаньйол» вдаліше почав матч і - на перших же хвилинах шанс забити мав Луїс Гарсія, але потім господарі поля, які змушені догравати сезон без свого лідера бразильця Роналдіньйо, в масовому порядку оточили ворота Карлоса Камені - здалеку неточним був Дзамбротта, змазав досить простий удар з 12-ти метрів і Гудйонсен. Гості не відсиджувалися в обороні і небезпечно відповідали суперникові - як завжди прекрасно на вістрі виглядав Рауль Тамудо. Саме він і став «винуватцем» першого гола - Іван де ла Пенья виклав капітанові прекрасний пас і Тамудо забив свій 11-й м`яч в рамках чемпіонатів Іспанії.

Пропущений м`яч абсолютно не стурбував «Барсу» - каталонці продовжували атакувати, але аж надто одноманітно. Не дивлячись на це, ще до перерви рахунок знову став рівним - Ліонель Мессі повторив подвиг свого прославленого співвітчизника Дієго Марадони, переправивши м`яч у ворота рукою. Арбітр матчу, не зважаючи на протести гравців «Еспаньйола» взяття воріт не відмінив.

У другому таймі Барса трохи пожвавішала і забила другий гол - Мессі зумів оформити дубль. Надалі чинні чемпіони почали «сушити» гру, але зуміли створити ще декілька моментів, кращий з яких на 86-ій хвилині втратив Самуель Ето`О. За марнотратство «синьо-гранатові» ось вже який раз у сезоні були покарані - за хвилину до кінця матчу Тамудо зробив дубль, попутно встановивши новий рекорд «Еспаньйола» (з 112-тьма голами в іспанській Прімері він став кращим бомбардиром за всю історію клубу).

У завершальному турі «Барселона» грає в гостях з «Химнастіком», який вже вилетів у перший дивізіон, а «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» зустрінеться з «Майоркою». Варто нагадати, що якщо команди і в останньому турі наберуть однакову кількість очок, то в Іспанії буде новий чемпіон - мадридський «Реал».

37-й тур завершиться в неділю матчами «Хетафе» - «Химнастік» і «Депортіво» - «Рекреатіво».

Чемпіонат Іспанії. Прімера 37-й тур Барселона - Еспаньйол - 2:2 (1:1).

Голи: Мессі, 43, 57 - Тамудо, 30, 90 Сарагоса - Реал Мадрид - 2:2 (1:0).

Голи: Д.Міліто, 32, з пенальті, 57 - Ван Ністелрой, 57, 89 Майорка - Севілья - 0:0.

Леванте - Валенсія - 4:2 (2:1).

Голи: Ріга, 3, 50. Сальва, 11. Куртуа, 50 - Хоакін, 16. Бараха, 88 Атлетіко - Сельта - 2:3 (1:1).

Голи: Родрігес, 28, 70 - Байано, 31, з пенальті. Яго, 48. Байано, 68 Вільярреал - Атлетік - 3:1 (2:1).

Голи: Форлан, 36, з пенальті, 38. Устаріц, 51, в свої ворота - Іраола, 2

Бетіс - Осасуна - 0:5 (0:1).

Голи: М.Флано, 32. Вебо, 62. Вальдо, 72. Сола, 76, 88 Реал Сосьедад - Расінг - 0:0.

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