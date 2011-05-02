Автобуси уболівальників "Шахтаря" закидали камінням

Невідомі закидали камінням автобуси з уболівальниками донецького футбольного клубу "Шахтар" після матчу чемпіонату України з "Динамо" в Києві, повідомляє прес-служба "Шахтаря".

Інцидент стався при виїзді з Києва в районі Борисполя.

"Один кругляк розбив скло в «Ікарусі» з фанатами «оранжево-чорних», які працюють на Єнакіївському металургійному заводі. Серйозно постраждала одна людина. У чоловіка була розбита голова, струс мозку. В даний час на місці події працюють медики та правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

У вересні 2010 року після гри "Металіст" - "Шахтар" автобуси "гірників" були атаковані розлюченими харківськими фанатами, нагадує прес-служба.