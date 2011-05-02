Результати 27-го туру Чемпіонату України з футболу
Динамо обіграло Шахтар удома
Сьогоднішніми матчами завершився 27-й тур Чемпіонату України з футболу
Кривбас - Севастополь 3:1 (Валєєв 17, Матич 18, Бартулович 58 - Левандовський 94)
Ворскла - Зоря 1:0 (Сачко 85)
Динамо - Шахтар 3:0 (Гусєв 23 пен., 90, Шевченко 63)
Нагадаємо, що раніше зіграли
Металург Д - Арсенал 1:5 (Аделейє 89 - Максим Шацьких 13 пен., Мазілу 20, Богданов 34, Аржанов 63, Самодін 83)
Металіст - Карпати 1:1 (Дєвіч 71 - Батиста 16)
Оболонь - Іллічівець 2:0 (Пластун 74, Мандзюк 80)
Дніпро - Металург З 3:0 (Гладкий 38, 90+3, Русол 58)
Таврія - Волинь 0:0
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Ігри 28-го туру відбудуться
6 травня Металург З (18) - Кривбас (26)
Волинь (34) - Металіст (51)
7 травня
Зоря (27) - Дніпро (50)
Карпати (47) - Динамо (59)
Арсенал (34) - Ворскла (34)
Шахтар (67) - Металург Д (32)
8 травня Севастополь (24) - Оболонь (34)
Іллічівець (23) - Таврія (33)
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Ігри 29-го туру пройдуть
14 травня
Динамо - Волинь
Таврія - Оболонь
Металург З - Севастополь
Металург Д - Карпати
Металіст - Іллічівець
Дніпро - Арсенал
Кривбас - Зоря
Ворскла - Шахтар Д
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У завершальному турі першості 2010/2011 зустрінуться
21 травня Оболонь - Металіст
Іллічівець - Динамо
Волинь - Металург Д
Карпати - Ворскла
Севастополь - Таврія
Зоря - Металург З
Шахтар - Дніпро
Арсенал - Кривбас