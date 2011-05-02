Результати 27-го туру Чемпіонату України з футболу

09:30, 02 травня 2011
Спорт
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Динамо обіграло Шахтар удома 

Сьогоднішніми матчами завершився 27-й тур Чемпіонату України з футболу

Кривбас - Севастополь 3:1 (Валєєв 17, Матич 18, Бартулович 58 - Левандовський 94)

Ворскла - Зоря 1:0 (Сачко 85)

Динамо - Шахтар 3:0 (Гусєв 23 пен., 90, Шевченко 63)

Нагадаємо, що раніше зіграли

Металург Д - Арсенал 1:5 (Аделейє 89 - Максим Шацьких 13 пен., Мазілу 20, Богданов 34, Аржанов 63, Самодін 83)

Металіст - Карпати 1:1 (Дєвіч 71 - Батиста 16)

Оболонь - Іллічівець 2:0 (Пластун 74, Мандзюк 80)

Дніпро - Металург З 3:0 (Гладкий 38, 90+3, Русол 58)

Таврія - Волинь 0:0

***

Ігри 28-го туру відбудуться

6 травня

Металург З (18) - Кривбас (26) 

Волинь (34) - Металіст (51)

7 травня

Зоря (27) - Дніпро (50)

Карпати (47) - Динамо (59)

Арсенал (34) - Ворскла (34)

Шахтар (67) - Металург Д (32)

8 травня

Севастополь (24) - Оболонь (34)

Іллічівець (23) - Таврія (33)

***

Ігри 29-го туру пройдуть

14 травня

Динамо - Волинь

Таврія - Оболонь

Металург З - Севастополь

Металург Д - Карпати

Металіст - Іллічівець

Дніпро - Арсенал

Кривбас - Зоря

Ворскла - Шахтар Д

***

У завершальному турі першості 2010/2011 зустрінуться

21 травня

Оболонь - Металіст

Іллічівець - Динамо 

Волинь - Металург Д

Карпати - Ворскла

Севастополь - Таврія

Зоря - Металург З

Шахтар - Дніпро

Арсенал - Кривбас

 

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