Результати 27-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо обіграло Шахтар удома

Сьогоднішніми матчами завершився 27-й тур Чемпіонату України з футболу Кривбас - Севастополь 3:1 (Валєєв 17, Матич 18, Бартулович 58 - Левандовський 94) Ворскла - Зоря 1:0 (Сачко 85) Динамо - Шахтар 3:0 (Гусєв 23 пен., 90, Шевченко 63) Нагадаємо, що раніше зіграли Металург Д - Арсенал 1:5 (Аделейє 89 - Максим Шацьких 13 пен., Мазілу 20, Богданов 34, Аржанов 63, Самодін 83) Металіст - Карпати 1:1 (Дєвіч 71 - Батиста 16) Оболонь - Іллічівець 2:0 (Пластун 74, Мандзюк 80) Дніпро - Металург З 3:0 (Гладкий 38, 90+3, Русол 58) Таврія - Волинь 0:0 *** Ігри 28-го туру відбудуться 6 травня Металург З (18) - Кривбас (26) Волинь (34) - Металіст (51) 7 травня Зоря (27) - Дніпро (50) Карпати (47) - Динамо (59) Арсенал (34) - Ворскла (34) Шахтар (67) - Металург Д (32) 8 травня Севастополь (24) - Оболонь (34) Іллічівець (23) - Таврія (33) *** Ігри 29-го туру пройдуть 14 травня Динамо - Волинь Таврія - Оболонь Металург З - Севастополь Металург Д - Карпати Металіст - Іллічівець Дніпро - Арсенал Кривбас - Зоря Ворскла - Шахтар Д *** У завершальному турі першості 2010/2011 зустрінуться 21 травня Оболонь - Металіст Іллічівець - Динамо Волинь - Металург Д Карпати - Ворскла Севастополь - Таврія Зоря - Металург З Шахтар - Дніпро Арсенал - Кривбас

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