Динамо виграло у Шахтаря з великим рахунком

Закінчився центральний матч 27-го туру Чемпіонату України з футболу, - та, мабуть, і всієї першості - між Динамо і Шахтарем у Києві.

Динамо - Шахтар 3:0 (Гусєв 23 пен., 90, Шевченко 63).

Нагадаємо, що матч цих команд у першому колі - в Донецьку, 3 жовтня, в 12-му турі - закінчився перемогою господарів поля 2:0 (Адріано 64, Тейшейра 90+2).

У Шахтаря залишається без змін 67 очок, у Динамо тепер - 59.