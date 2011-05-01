Влада Сумщини обіцяє фінал Кубка України з футболу на високому рівні

Голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ упевнений, що фінал Кубка України з футболу, проведення якого заплановано на 25 травня на стадіоні «Ювілейний» в Сумах, відбудеться на високому рівні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Сумської ОДА, відбулося перше засідання оргкомітету з підготовки до проведення фіналу Кубка України: заступники голови ОДА та обласної ради, міський голова Сум, керівники відповідних структурних підрозділів ОДА та представники федерації футболу Сумщини обговорили план заходів щодо проведення фінального матчу на стадіоні «Ювілейний».

«Наше завдання підготувати та провести на високому рівні фінальну частину Кубку України з футболу. Маємо довести, що Сумщина – футбольний регіон, який може претендувати на проведення спортивних змагань всеукраїнського та європейського рівня», – зазначив перший заступник голови ОДА Віктор ЧЕРНЯВСЬКИЙ.

У свою чергу заступник голови ОДА Сергій ГРИЦАЙ наголосив, що «область готова зустріти футболістів та численних вболівальників, запропонувати їм змістовний відпочинок та дозвілля».

«Для цього у нас є чудовий стадіон, необхідна інфраструктура та культурний потенціал», – запевнив С. ГРИЦАЙ.

Голова Сумської ОДА заявив, що роботи дуже багато, але найголовніше, що робота ця буде приємна для Сумської області, і «всі сили будуть кинуті» на те, щоб забезпечити не тільки належний стан стадіону «Ювілейний», але і привести в порядок інфраструктуру. Це аеропорт, що повинен буде прийняти не менше десяти бортів літаків, готелі, пункти громадського харчування.

«Я вдячний за прийняття рішення віддати проведення фінального поєдинку саме Сумам. Це вияв величезної довіри, і ми її обов`язково виправдаємо: фінал пройде на високому рівні», - заявив Ю.ЧМИРЬ.