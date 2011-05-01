Луческу запевняє, що Шахтар у грі проти Динамо думатиме не про преміальні

Тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу запевняє, що у протистоянні з «Динамо» його команда не думатиме ані про чемпіонський титул, ані про преміальні, - лише про гру.

«У нас із «Динамо» завжди специфічні гри. Тут навіть не йде мова про те, хто де розташований в таблиці. Як завжди, чекаємо складної гри в Києві. Зіграємо там в залежності від стану, в якому ми знаходимося. На одній з прес-конференцій я вже сказав, що всі матчі до кінця чемпіонату постараємося провести на максимумі», - цитує тренера прес-служба «гірників».

На запитання про матеріальне заохочення Луческу зазначив: «Є преміальні - за перемогу в чемпіонаті. А в таких іграх, особливо проти «Динамо», ніхто навіть не повинен думати про преміальні»

«Ми граємо, це черговий тур чемпіонату, ми хочемо домогтися позитивного результату. У такому матчі, навпаки, потрібна світла голова. І в нас, і в «Динамо» хороший імідж в цьому році на міжнародній арені. Ми добре зіграли в Лізі чемпіонів, кияни гідно виступили в Лізі Європи. Імідж українського футболу досить високий, а ця гра повинна просто підтвердити його», - сказав Луческу.

Нагадаємо, що центральний матч 27-го туру Чемпіонату України з футболу «Динамо» - «Шахтар» відбудеться сьогодні у Києві. Початок – о 17.30. Трансляція – телеканал «1+1».