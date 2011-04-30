Сьогодні в Києві перший Всеукраїнський фітнес-форум

30 квітня в Києві у Виставковому центрі парку ім. Пушкіна відбудеться перший Всеукраїнський фітнес-форум.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН віце-президент Київського фітнес-союзу, організатор Всеукраїнського фітнес-форуму і Fitness sunday Владислав ВАВІЛОВ.

За його словами, форум відбудеться за підтримки Федерації бодібілдингу та фітнесу України та Міністерства України у справах молоді та спорту. Мета форуму - популяризація фітнесу в Україні.

В.ВАВІЛОВ зазначив, що форум буде проведений для інструкторів тренажерних залів, інструкторів групових програм, адміністраторів фітнес- і weiiness-центрів, менеджерів з продажу фітнес-послуг, керуючих, генеральних директорів та власників фітнес-бізнесу.

«На форумі можна буде дізнатися, що відбувається у фітнес-індустрії не тільки Києва, а усієї України»,- сказав В.ВАВІЛОВ.

Він зазначив, що на цьому заході буде відбуватися спілкування не тільки з фахівцями з України, а й з Росії та Європи.

В.ВАВІЛОВ повідомив, що квиток для участі у форумі коштуватиме 220 грн. За його словами, певну суму коштів від продажу квитків планується перерахувати в один зі спортивних інтернатів Києва.

В.ВАВІЛОВ також зазначив, що до цього проекту виявили цікавість деякі політичні партії. «Якщо раніше це були концерти, то зараз декілька політичних сил стали напряму звертатися і розглядати цей проект як майданчик для своєї агітації. Це не політичний проект. Я хочу вірити, що існуючі політичні сили не будуть використовувати цю нішу для агітації своїх виборців», - сказав В.ВАВІЛОВ.

Він повідомив, що на сьогодні в Києві працює близько 150 фітнес-клубів.

Керівник клубу «Конюшок спорт» Сергій КОНЮШОК у свою чергу зазначив, що необхідно частіше проводити подібні заходи. «Вже існує практика проведення якихось нарад і комплексних заходів для керівників фітнес-індустрії, але це здебільшого носить номінальний характер», - сказав він.