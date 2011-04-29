Розпочався 27-й тур Чемпіонату України з футболу
19:45, 29 квітня 2011Спорт
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Волинь і Таврія пішли без голів
Закінчився перший матч 27-го туру Чемпіонату України з футболу
Таврія - Волинь 0:0
Нульова нічия команд, що стоять у турнірній таблиці поруч, - відповідно 7-е (33 очки) і 6-е (34) місця, - не змінила їх турнірного положення. І перемога не змінила б: від Карпат на 5-му місці їх відділяють аж 12 балів. Але тепер ззаду дихають одразу чотири команди з 32-ма (Металург Д) і 31-м балом (Ворскла, Арсенал, Оболонь), матчі яких відбудуться завтра...
Металлург Д (32) - Арсенал (31)
Металіст (50) - Карпати (46)
Оболонь (31) - Іллічівець (23)
Дніпро (47) - Металург З (18)
... або 1 травняКривбас (23) - Севастополь (24)
Ворскла (31) - Зоря (27)
Динамо (56) - Шахтар (67)
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