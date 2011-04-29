Розпочався 27-й тур Чемпіонату України з футболу

Закінчився перший матч 27-го туру Чемпіонату України з футболу

Таврія - Волинь 0:0

Нульова нічия команд, що стоять у турнірній таблиці поруч, - відповідно 7-е (33 очки) і 6-е (34) місця, - не змінила їх турнірного положення. І перемога не змінила б: від Карпат на 5-му місці їх відділяють аж 12 балів. Але тепер ззаду дихають одразу чотири команди з 32-ма (Металург Д) і 31-м балом (Ворскла, Арсенал, Оболонь), матчі яких відбудуться завтра...

Металлург Д (32) - Арсенал (31)

Металіст (50) - Карпати (46)

Оболонь (31) - Іллічівець (23)

Дніпро (47) - Металург З (18)

... або 1 травня Кривбас (23) - Севастополь (24)

Ворскла (31) - Зоря (27)

Динамо (56) - Шахтар (67)