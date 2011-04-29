Янукович перетрусив складу Комітету з підготовки Євро-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ “Про зміни у складі Комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”. Даний указ, розміщений на офіційному сайті глави держави.

Цим указом із складу комітету виведено Юрія БОГУЦЬКОГО (на час введення до комітету був радником Президента України - УНІАН), Геннадія ВАСИЛЬЄВА (був заступником глави Адміністрації Президента України), Василя ГОРБАЛЯ (був головою Львівської обласної державної адміністрації), Костянтина ЄФИМЕНКА (був міністром транспорту і зв`язку України), Зіновія МИТНИКА (був міністром охорони здоров`я України), Василя ЦУШКА (був міністром економіки України), Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО (був головою Київської міської державної адміністрації), Нестора ШУФРИЧА (був міністром України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи) Володимира ЯЦУБУ (був міністром регіонального розвитку та будівництва України).

Натомість до складу комітету введено міністра надзвичайних ситуацій України Віктора БАЛОГУ, міністра охорони здоров`я України Іллю ЄМЦЯ, першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадима КОПИЛОВА, голову Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА, міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА, віце-прем`єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктора ТИХОНОВА.