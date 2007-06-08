ФК ”Шахтар” купив у ФК ”Харків” 3/4 нападаючого

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) підписав п`ятирічний контракт з 19-річним нападаючим ФК "Харків" Олександром ГЛАДКІМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар», трансфер оцінюється в 15 млн. грн. Контракт набуває чинності 18 червня 2007 року. При цьому в клубі уточнили, що "Шахтар" придбав 75% прав на футболіста, а інші 25% залишив за собою "Харків".

Свої перші матчі на професійному рівні О.ГЛАДКІЙ провів у сезоні 2003/04 за "Металіст", що виступав у той час у першій лізі. У вищій лізі дебютував 25 липня 2004 року в матчі "Ворскла-Нафтогаз" і "Металіст". Потім О.ГЛАДКІЙ перейшов до харківського "Арсеналу", який пізніше одержав назву "Харків".

На цьому чемпіонаті України з футболу О.ГЛАДКІЙ є одним з кращих бомбардирів, забив 11 голів.

Всього у вищій лізі О.ГЛАДКІЙ провів 60 матчів, забив 13 голів. Бронзовий призер юніорського чемпіонату Європи U-19 у 2004 році в Швейцарії. У складі молодіжної збірної України О.ГЛАДКІЙ дебютував 7 вересня 2004 у виїзному поєдинку із збірною Казахстану.