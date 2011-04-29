На Донеччині створили базу «проблемних фанатів»

У ГУ МВС в Донецькій області вже створена автоматизована база «ФАН», куди занесені дані на 1653 чол., які порушували громадський порядок під час футбольних матчів або схильних до споєння правопорушень.

Як пише газета «Сегодня», про це на прес-конференції «Забезпечення безпеки до Євро-2012» розповів начальник управління громадської безпеки ГУ МВС в Донецькій області Андрій АНОСОВ.

За його словами, база «ФАН» створена з урахуванням європейського досвіду і ситуації, що спостерігається в Україні.

Також для обміну інформацією з іноземними державами стосовно «проблемних уболівальників» створена єдина інтегрована база МВС України, куди вже занесено 40 жителів Донецька.