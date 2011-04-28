Моурінью припустив, що УЄФА в змові з Барселоною

Керівництво Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ініціювало дисциплінарне розслідування висловів, зроблених головним тренером мадридського "Реалу" Жозе Моурінью, повідомляє Бі-бі-сі.

На післяматчевій прес-конференції після поразки в першому півфінальному матчі від "Барселони" Моурінью виступив з припущенням, що УЄФА може перебувати в змові з каталонським клубом.

Матч на "Сантьяго Бернабеу" закінчився з рахунком 2:0 на користь "Барселони". Контрольно-дисциплінарна комісія УЄФА також порушила справи щодо обох клубів у зв`язку з поведінкою гравців і вболівальників під час матчу.

Матч-відповідь відбудеться 4 травня в Барселоні. Розгляд справ призначений на 6 травня.