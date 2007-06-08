Партнери Шевченка зламали Кубок Англії

Гравці лондонського "Челсі" під час святкування перемоги у фіналі Кубка Англії зламали срібну вазу, яка вручається переможцеві турніру, пише The Sun.

Команда Романа Абрамовича обіграла "Манчестер Юнайтед" у фіналі Кубка Англії з рахунком 1:0 ще 19 травня, однак про те, що зламано почесний трофей, стало відомо тільки у п`ятницю 8 червня.

Як виявилось, у кубка зламаний срібний наконечник. "Челсі" підтвердив цю інформацію. "Кришку кубка випадково зламали під час святкувань, на честь перемоги в турнірі", - повідомили в лондонському клубі.

В даний час кубок знаходиться в Бірмінгемі, де відновленням трофея займаються ювеліри з Футбольної асоціації Англії. Нагадаємо, що в нинішньому сезоні подібний інцидент трапився і в Кубку Росії. Футболісти "Локомотива", які стали володарями трофея, розбили кришталеву вазу і за свій кошт відправили її на завод в Гусь-Хрустальний, де кубок буде відновлений.

Лента.ру