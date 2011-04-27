Калитвинцев погодився допомагати Блохіну

Новий наставник збірної України Олег Блохін відразу після призначення на посаду запропонував Юрію Калитвинцеву увійти до свого тренерського штабу. Вже колишній виконуючий обов`язки головного тренера української збірної узяв тиждень на роздуми, але не став чекати закінчення терміну і дав ствердну відповідь на пропозицію Блохіна.

Таким чином, окрім Юрія Роменського, який відповідатиме за підготовку воротарів, і Семена Альтмана, який працював з Блохіним на чемпіонаті світу, — 2006 в Німеччині, одним із головних помічників Блохіна стане Калитвинцев. Ще дві вакансії Блохін узгодить після консультацій зі своїм тренерським штабом.

Чемпионат.ру