Футболіст покінчив із життям після сварки з дружиною

35-річний гонконзький футболіст Чьон Сай Хо після сварки з дружиною викинувся з вікна своєї квартири на 36-му поверсі. За повідомленнями поліції, причиною сварки стало те, що подружжя не поділило гроші.

"У нього було відмінне бачення поля. Він відмінно читав гру. У перспективі він міг би стати непоганим тренером. Його смерть є серйозною втратою для футбольного співтовариства", - сказав Цань Вай-Чун, колишній тренер збірної Гонконгу.

Сай Хо був одним з найвідоміших футболістів Гонконгу. У 2003 році він був названий найціннішим гравцем чемпіонату Гонконгу.

Свого часу йому належав світовий рекорд. У 1993 році в складі молодіжної команди Гонконгу Чьон Сай Хо забив один з найшвидших голів в історії футболу, відзначившись у грі на Кубок Портсмута проти команди Великобританії вже на 2,8 секунді матчу.

Чьон Сай Хо закінчив виступи в 2008 році.

ТСН