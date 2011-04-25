Блохін визначився з кандидатурами помічників

Новий наставник збірної України Олег Блохін уже визначився з помічниками і найближчим часом сформує свій тренерський штаб.

Цілком імовірно, що в нього увійде і Юрій Калитвинцев, який до недавнього часу виконував обов'язки наставника збірної України. За словами самого Блохіна, він уже зробив Калитвинцеву пропозицію і чекає відповіді від тренера за тиждень. Якщо Калитвинцев все ж таки не погодиться залишитися в збірній, то його місце займе Андрій Баль.

За даними "Чемпионат.ру", також допомагати Блохіну в роботі з українською національною командою будуть добре знайомі фахівці — Юрій Роменський, до обов'язків якого увійде робота з воротарями, і Семен Альтман. Баль, Роменський і Альтман працювали з Блохіним у 2006 році, коли збірна України грала на чемпіонаті світу в Німеччині. Олег Кузнєцов, який раніше допомагав Блохіну і в збірній, і у ФК "Москва", продовжить тренувати одну з молодіжних збірних України.