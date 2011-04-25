Чемпіонат України з футболу вийшов на фінішну пряму
Календар останніх чотирьох турів
Закінчився 26-й тур Чемпіонату України з футболу
Зоря - Металург Д 0:2 (Фернандеш 54 пен., 72)
Севастополь - Іллічівець 1:0 (Скоба 60)
Карпати - Таврія 1:0 (Федецький 40)
Шахтар - Металіст 2:1 (Тейшейра 18, да Сілва 87 - Дєвіч 77)
Арсенал - Динамо 0:3 (Ярмоленко 9, Шевченко 41, Гусєв 88)
Кривбас - Дніпро 0:3 (Шахів 3, Селезнев 20, 49)
Металург З - Ворскла 2:0 (Пєсков 9 авт., Годой 90)
Волинь - Оболонь 1:0 (Стевіч 54)
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Ігри 27-го туру відбудуться 29 квітня
Таврія - Волинь
30 квітня
Металург Д - Арсенал
Металіст - Карпати
Оболонь - Іллічівець
Дніпро - Металург З
1 травня Кривбас - Севастополь
Ворскла - Зоря
Динамо - Шахтар
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Ігри 28-го туру призначені на 6 травня
Металург З - Кривбас
Волинь - Металіст
7 травня Зоря - Дніпро
Карпати - Динамо
Арсенал - Ворскла
Шахтар - Металург Д
8 травня Севастополь - Оболонь
Іллічівець - Таврія
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Ігри 29-го туру пройдуть 14 травня Динамо - Волинь
Таврія - Оболонь
Металург З - Севастополь
Металург Д - Карпати
Металіст - Іллічівець
Дніпро - Арсенал
Кривбас - Зоря
Ворскла - Шахтар Д
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У завершальному турі першості 2010/11 зустрінуться
21 травня Оболонь - Металіст
Іллічівець - Динамо
Волинь - Металург Д
Карпати - Ворскла
Севастополь - Таврія
Зоря - Металург З
Шахтар - Дніпро
Арсенал - Кривбас