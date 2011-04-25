Чемпіонат України з футболу вийшов на фінішну пряму

Календар останніх чотирьох турів

Закінчився 26-й тур Чемпіонату України з футболу Зоря - Металург Д 0:2 (Фернандеш 54 пен., 72) Севастополь - Іллічівець 1:0 (Скоба 60) Карпати - Таврія 1:0 (Федецький 40) Шахтар - Металіст 2:1 (Тейшейра 18, да Сілва 87 - Дєвіч 77) Арсенал - Динамо 0:3 (Ярмоленко 9, Шевченко 41, Гусєв 88) Кривбас - Дніпро 0:3 (Шахів 3, Селезнев 20, 49) Металург З - Ворскла 2:0 (Пєсков 9 авт., Годой 90) Волинь - Оболонь 1:0 (Стевіч 54) *** Ігри 27-го туру відбудуться 29 квітня Таврія - Волинь 30 квітня Металург Д - Арсенал Металіст - Карпати Оболонь - Іллічівець Дніпро - Металург З 1 травня Кривбас - Севастополь Ворскла - Зоря Динамо - Шахтар *** Ігри 28-го туру призначені на 6 травня Металург З - Кривбас Волинь - Металіст 7 травня Зоря - Дніпро Карпати - Динамо Арсенал - Ворскла Шахтар - Металург Д 8 травня Севастополь - Оболонь Іллічівець - Таврія *** Ігри 29-го туру пройдуть 14 травня Динамо - Волинь Таврія - Оболонь Металург З - Севастополь Металург Д - Карпати Металіст - Іллічівець Дніпро - Арсенал Кривбас - Зоря Ворскла - Шахтар Д *** У завершальному турі першості 2010/11 зустрінуться 21 травня Оболонь - Металіст Іллічівець - Динамо Волинь - Металург Д Карпати - Ворскла Севастополь - Таврія Зоря - Металург З Шахтар - Дніпро Арсенал - Кривбас

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