Чемпіонат України з футболу вийшов на фінішну пряму

07:49, 25 квітня 2011
Спорт
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Календар останніх чотирьох турів 

Закінчився 26-й тур Чемпіонату України з футболу

Зоря - Металург Д 0:2 (Фернандеш 54 пен., 72)

Севастополь - Іллічівець 1:0 (Скоба 60)

Карпати - Таврія 1:0 (Федецький 40)

Шахтар - Металіст 2:1 (Тейшейра 18, да Сілва 87 - Дєвіч 77)

Арсенал - Динамо 0:3 (Ярмоленко 9, Шевченко 41, Гусєв 88)

Кривбас - Дніпро 0:3 (Шахів 3, Селезнев 20, 49)

Металург З - Ворскла 2:0 (Пєсков 9 авт., Годой 90) 

Волинь - Оболонь 1:0 (Стевіч 54)

***

Ігри 27-го туру відбудуться

29 квітня

Таврія - Волинь

30 квітня

Металург Д - Арсенал

Металіст - Карпати

Оболонь - Іллічівець

Дніпро - Металург З

1 травня

Кривбас - Севастополь

Ворскла - Зоря

Динамо - Шахтар

***

Ігри 28-го туру призначені на

6 травня

Металург З - Кривбас 

Волинь - Металіст

7 травня

Зоря - Дніпро

Карпати - Динамо

Арсенал - Ворскла

Шахтар - Металург Д

8 травня

Севастополь - Оболонь

Іллічівець - Таврія

***

Ігри 29-го туру пройдуть

14 травня

Динамо - Волинь

Таврія - Оболонь

Металург З - Севастополь

Металург Д - Карпати

Металіст - Іллічівець

Дніпро - Арсенал

Кривбас - Зоря

Ворскла - Шахтар Д

***

У завершальному турі першості 2010/11 зустрінуться

21 травня

Оболонь - Металіст

Іллічівець - Динамо 

Волинь - Металург Д

Карпати - Ворскла

Севастополь - Таврія

Зоря - Металург З

Шахтар - Дніпро

Арсенал - Кривбас

 

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