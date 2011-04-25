Ще один російський мільйонер купує футбольний клуб в Англії

Російський бізнесмен Володимир Антонов купить англійський футбольний клуб "Портсмут", повідомляє Sky Sports News з посиланням на свої джерела.

За даними Sky Sports, протягом тижня Антонов відвідає Лондон, щоб укласти угоду з нинішнім власником клубу, гонконгзьким бізнесменом Балрамом Чаїнраєм. Чаїнрай став господарем "Портсмута" в 2010 році після того, як попередній власник, саудівський бізнесмен Алі аль-Фарадж, не повернув йому борг у розмірі 17 мільйонів фунтів, зазначає Лента.ру.

Суму нинішньої операції не називають, проте, за даними Sky Sports News, за два роки Чаїнрай поверне собі більшу частину із своїх 17 мільйонів.

Володимир Антонов - співвласник "Конверс-груп". Раніше англійські ЗМІ називали його покупцем іншого футбольного клубу - "Борнмута", але угода не відбулася.