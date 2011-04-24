Болтон вирвав перемогу у Арсенала

Сьогодні в англійській Прем`єр-лізі був один матч

Болтон - Арсенал 2:1 (Старрідж 37, Коен 89 - ван Персі 48)

Тепер з 46-ма очками і грою у запасі Болтон виглядає кращим претендентом на вхід до "сімки", ніж Евертон, який замикає її на сьогодні. А Арсенал, який востаннє програвав у 17-му турі МЮ, недоречно відпустив Челсі на три очки вперед.