Мессі побив рекорд, що тримався більше 50 років

Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі став першим в історії іспанського футболу гравцем, якому вдалося досягти 50 забитих м`ячів за сезон, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на футбольне видання Marca.

Попередній рекорд результативності з 1960 (!) року належав форвардові мадридського "Реала" Ференцу Пушкашу - 49 голів. Мессі перекрив досягнення угорця, відзначившись у суботньому матчі чемпіонату Іспанії проти "Осасуни" (2:0).

Поточного сезону 23-річний аргентинець, визнаний кращим футболістом світу двох останніх років, записав на свій рахунок 31 гол у національному чемпіонаті, сім - у Кубку Іспанії, три - в Суперкубку Іспанії і дев`ять - в Лізі чемпіонів. А попереду ще п`ять ігор в Примері та вирішальні зустрічі в ЛЧ.