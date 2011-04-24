ПФК Севастополь вийшов із "зони смерті"

Закінчився останній матч 26-го туру Чемпіонату України з футболу

ПФК Севастополь - Іллічівець 1:0 (Скоба 60)

Гра команд, які перебувають внизу турнірної таблиці, може стати вирішальною, коли до кінця першості залишається чотири тури. Після сьогоднішньої перемоги Севастополь перейшов з другої сходинки з кінця на четверту (24 очки). У турах, що залишилися, ПФК двічі зіграє з конкурентами за право залишитися: з Кривбасом і Металургом З, а також мають відбутися ігри з Оболонню і Таврією.

У Іллічівця (23 очки) серед майбутніх суперників - Динамо в останньому турі (можливо, вже не мотивоване на той момент), а також Оболонь, Таврія і цілком мотивований Металіст.

Кривбас (23 очки) теж двічі розіграє "дербі аутсайдерів" з Севастополем і Металургом З; на останні тури йому випадають Зоря і Арсенал.

Якщо Металлург З (18 очок) в наступному турі пройде Дніпро, то потім ігри з Кривбасом і Севастополем будуть важливими; підсумок першості запорожцям "відполірує" Зоря, до речі, найближча до всієї перерахованої четвірки (27 очок).