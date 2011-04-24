Металург (Донецьк) різко поліпшив своє становище

Закінчився перший із сьогоднішніх матчів 26-го туру Чемпіонату України з футболу

Зоря - Металург Д 0:2 (Фернандеш 54 пен., 72)

Оскільки в цьому турі програли одразу чотири команди, що випереджали Металург (Д) в таблиці - Таврія, Ворскла, Арсенал, Оболонь - клуб з 32 очками піднявся одразу з 11-го на 7-е місце.

За кілька хвилин почнуть гру команди, які виборюють право залишитися у вищій лізі, Севастополь (21) - Іллічівець (23).

Нагадаємо, що раніше зіграли...

Карпати - Таврія 1:0 (Федецький 40)

Шахтар - Металіст 2:1 (Тейшейра 18, да Сілва 87 - Дєвіч 77)

Арсенал - Динамо 0:3 (Ярмоленко 9, Шевченко 41, Гусєв 88)

Кривбас - Дніпро 0:3 (Шахов 3, Селезньов 20, 49)

Металург З - Ворскла 2:0 (Пєсков 9 авт., Годой 90)

Волинь - Оболонь 1:0 (Стєвіч 54)