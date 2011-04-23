Результати матчів 34-го туру англійської Прем'єр-ліги

МЮ і Челси набирають очки

Закінчился сьогоднішні матчі 34-го туру англійської Прем`єр-ліги МЮ - Евертон 1:0 (Ернандес 83) Астон Вілла - Сток Сіті 1:1 (Бент 42 - Джоунс 19) Блекпул - Ньюкасл 1:1 (Кемпбелл 31 - Ловенкрандс 16) Ліверпуль - Бірмінгем 5:0 (Родрігес 8, 65, 72, Кейт 22, Коул 85) Сандерленд - Віган 4:2 (Г`ян 54, Хендерсон 65, 76, Сессеньон 72 пен. - Діаме 52, ді Санто 90) Тоттенхем - Вест Бромвич 2:2 (Павлюченко 26, Дефо 66 - Одемвінгі 5, Кокс 81) Вулверхемптон - Фулхем 1:1 (Флетчер 21 - Джонсон 79) Челсі - Вест Хем 3:0 (Лемпард 43, Торрес 83, Малуда 90) ...завтра грають Болтон - Арсенал ... а 25 квітня тур завершать Блекберн - Манчестер Сіті

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