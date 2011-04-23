Результати матчів 26-го туру Чемпіонату України з футболу

Загострилася боротьба за бронзу і "четвірку"

Закінчилися сьогоднішні матчі 26-го туру Чемпіонату України з футболу Карпати - Таврія 1:0 (Федецький 40) Шахтар - Металіст 2:1 (Тейшейра 18, да Сілва 87 - Дєвіч 77) Арсенал - Динамо 0:3 (Ярмоленко 9, Шевченко 41, Гусєв 88) Кривбас - Дніпро 0:3 (Шахов 3, Селезньов 20, 49) Нагадаємо, що вчора зіграли... Металург З - Ворскла 2:0 (Пєсков 9 авт., Годой 90) Волинь - Оболонь 1:0 (Стєвіч 54) ...а завтра тур завершать Зоря (27) - Металург Д (29) Севастополь (21) - Іллічівець (23)

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