Результати матчів 26-го туру Чемпіонату України з футболу

20:58, 23 квітня 2011
Спорт
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Загострилася боротьба за бронзу і "четвірку" 

Закінчилися сьогоднішні матчі 26-го туру Чемпіонату України з футболу

Карпати - Таврія 1:0 (Федецький 40)

Шахтар - Металіст 2:1 (Тейшейра 18, да Сілва 87 - Дєвіч 77)

Арсенал - Динамо 0:3 (Ярмоленко 9, Шевченко 41, Гусєв 88)

Кривбас - Дніпро 0:3 (Шахов 3, Селезньов 20, 49)

Нагадаємо, що вчора зіграли...

Металург З - Ворскла 2:0 (Пєсков 9 авт., Годой 90) 

Волинь - Оболонь 1:0 (Стєвіч 54)

...а завтра тур завершать

Зоря (27) - Металург Д (29)

Севастополь (21) - Іллічівець (23)

 

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