Результати матчів 26-го туру Чемпіонату України з футболу
20:58, 23 квітня 2011Спорт
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Загострилася боротьба за бронзу і "четвірку"
Закінчилися сьогоднішні матчі 26-го туру Чемпіонату України з футболу
Карпати - Таврія 1:0 (Федецький 40)
Шахтар - Металіст 2:1 (Тейшейра 18, да Сілва 87 - Дєвіч 77)
Арсенал - Динамо 0:3 (Ярмоленко 9, Шевченко 41, Гусєв 88)
Кривбас - Дніпро 0:3 (Шахов 3, Селезньов 20, 49)
Нагадаємо, що вчора зіграли... Металург З - Ворскла 2:0 (Пєсков 9 авт., Годой 90)
Волинь - Оболонь 1:0 (Стєвіч 54)
...а завтра тур завершать Зоря (27) - Металург Д (29)
Севастополь (21) - Іллічівець (23)
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