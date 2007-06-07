Вболівальники побили Беркут - висновок МВС

Службове розслідування Міністерства внутрішніх справ України, проведене з приводу інциденту, що стався 27 травня у Києві під час футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ)-“Шахтар”, виявило, що в цілому дії співробітників міліції відповідали закону, однак в окремих випадках працівники органів внутрішніх справ діяли не адекватно ситуації, яка склалася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві журналістам повідомив начальник Департаменту зв’язків із громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ.

Зачитуючи окремі витяжки із висновку за результатами розслідування, він зазначив, що за допущені недоліки у підготовці проведення матчу та охорони громадського порядку наказом МВС до дисциплінарної відповідальності (в тому числі попередження про неповну службову відповідальність та догани) притягнуто 12 посадових осіб органів внутрішніх справ, в тому числі 2 співробітники спецпідрозділу «Беркут», які кийками побили дівчину.

К.СТОГНІЙ наголосив, що службове розслідування цього інциденту проводилось ретельно, і навіть ті висновки, які були зроблені стосовно дій своїх підлеглих керівниками територіальних відділень міліції, були скасовані за м’якістю.

Водночас, К.СТОГНІЙ висловив здивування, що подія на стадіоні набула такого розголосу. Зокрема він зазначив, що, за даними служби швидкої медичної допомоги, ні в день інциденту, ні в інші після нього дні ніхто з присутніх на стадіоні за медичною допомогою не звертався. Разом із тим, наголосив начальник ДЗГ, внаслідок конфлікту 18 працівників міліції звернулися за медичною допомогою, 7 з них були госпіталізовані.

У свою чергу присутній на прес-конференції заступник міністра внутрішніх справ України, начальник кримінальної міліції Микола КУП’ЯНСЬКИЙ наголосив, що не менша відповідальність за те, що сталося, лежить і на керівництві стадіону, яке допустило прохід через ворота без поверхового огляду близько 3 тис. вболівальників, які пронесли із собою небезпечні для оточуючих предмети.

В контексті сказаного заступник міністра висловив жаль, що ця подія набула політичного характеру, оскільки дехто намагався перекласти вину на окремих посадових осіб МВС. Втім М.КУП’ЯНСЬКИЙ переконаний, що за те, що сталося, повинні відповідати ті, хто скоїв порушення.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня під час футбольного матчу “Динамо”-“Шахтар” сталися зіткнення між “Беркутом” і фанатами “Динамо”. Як стверджують уболівальники, бійка і побиття міліцією сотень людей (зокрема жінок і дітей) почалося після того, як на трибунах були засвічені файєри. За протиправні дії і непокору працівникам міліції було затримано 22 особи. Пізніше за фактом перевищення службових повноважень працівниками спецпідрозділу "Беркут" під час матчу "Динамо" (Київ) – "Шахтар" (Донецьк) було порушено кримінальну справу.