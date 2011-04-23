Харків отримає з держбюджету гроші на стадіон

На реконструкцію спортивного комплексу комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст» з державного бюджету надійде 30,7 млн. грн.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Юрія САПРОНОВА.

Він підкреслив, що загальний обсяг фінансування на виконання робіт не змінився і становить 762,63 млн. грн.

«На 2011 рік перенесено прогнозні обсяги, що не були профінансовані у 2010 році: з державного (30,7 млн. грн.), обласного (23,06 млн. грн.) бюджетів і бюджета Харкова (15,7 млн. грн.)», - сказав Ю.САПРОНОВ.

За словами заступника губернатора, гроші надійдуть після внесення на сесії облради змін до обласної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.