Янукович привітав Блохіна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Олега БЛОХІНА із призначенням на посаду головного тренера збірної України з футболу.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Це – велика честь і велика відповідальність. Вся країна покладає на Вас великі надії. Україна чекає від нового тренера успішної підготовки до виступу української збірної на Євро-2012», - йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧА.

Водночас Президент зазначив, що держава зробить усе від неї залежне для забезпечення гідних умов підготовки української національної команди до виступів у фінальній частині європейської футбольної першості.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на черговому засіданні виконавчий комітет Федерації футболу України обрав О.БЛОХІНА головним тренером національної збірної України з футболу.