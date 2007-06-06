Результати відбіркового раунду Чемпіонату Європи з футболу 2008 р.
Німеччина та Словаччина потішили болільників
Закінчилися матчі відбіркового раунду Чемпіонату Європи 2008 р.
Група А
Казахстан - Азербайджан - 1:1 (Балтієв 53 – Надиров 30)
Фінляндія - Бельгія – 2:0 (Йоханссон 27, Єременко 71)
Вірменія - Польща - 1:0 (Мхітарян 66)
Група BФарерські острови – Шотландія - 0:2 (Мелоні 31, О`Коннор 35)
Литва - Італія – 0:2 (Квакліарелла 31, 45)
Франція - Грузія 1:0 (Насрі 33)
Група C Норвегія - Угорщина 4:0 (Іверсен 22, Бротен 57, Карью 60, 78)
Боснія-Герцеговина - Мальта - 1:0 (Муслімович 6)
Греція - Молдова - 2:1 (Харістеас 30, Ліберопулос 90+5 - Фрунзе 80)
Група D Німеччина – Словаччина - 2:1 (Дуріца 10, автогол, Хітцльшпергер 43 – Метзельдер 20, автогол)
Група E
Андорра - Ізраїль 0:2 (Тамуз 37, Колаутті 53)
Хорватія - Росія - 0:0
Естонія – Англія – 0:3 (Коул 37, Крауч 54, Оуен 62)
Група F Швеція - Ісландія - 5:0 (Аллбек 11, 52, Свенссон 42, Мелльберг 45, Розенберг 50)
Латвія - Данія - 0:2 (Роммедал 15, 17)
Ліхтенштейн - Іспанія 0:2 (Вілья 8, 14)
Група G Люксембург – Албанія - 0:3 (Скела 25, Капллані 36, 72)
Болгарія - Білорусь – 2:1 (Петров 10, Янков 40 - Василюк 5)
Румунія – Словенія - 2:0 (Муту 40, Контра 70)