Результати відбіркового раунду Чемпіонату Європи з футболу 2008 р.

Німеччина та Словаччина потішили болільників

Закінчилися матчі відбіркового раунду Чемпіонату Європи 2008 р. Група А Казахстан - Азербайджан - 1:1 (Балтієв 53 – Надиров 30) Фінляндія - Бельгія – 2:0 (Йоханссон 27, Єременко 71) Вірменія - Польща - 1:0 (Мхітарян 66) Група B Фарерські острови – Шотландія - 0:2 (Мелоні 31, О`Коннор 35) Литва - Італія – 0:2 (Квакліарелла 31, 45) Франція - Грузія 1:0 (Насрі 33) Група C Норвегія - Угорщина 4:0 (Іверсен 22, Бротен 57, Карью 60, 78) Боснія-Герцеговина - Мальта - 1:0 (Муслімович 6) Греція - Молдова - 2:1 (Харістеас 30, Ліберопулос 90+5 - Фрунзе 80) Група D Німеччина – Словаччина - 2:1 (Дуріца 10, автогол, Хітцльшпергер 43 – Метзельдер 20, автогол) Група E Андорра - Ізраїль 0:2 (Тамуз 37, Колаутті 53) Хорватія - Росія - 0:0 Естонія – Англія – 0:3 (Коул 37, Крауч 54, Оуен 62) Група F Швеція - Ісландія - 5:0 (Аллбек 11, 52, Свенссон 42, Мелльберг 45, Розенберг 50) Латвія - Данія - 0:2 (Роммедал 15, 17) Ліхтенштейн - Іспанія 0:2 (Вілья 8, 14) Група G Люксембург – Албанія - 0:3 (Скела 25, Капллані 36, 72) Болгарія - Білорусь – 2:1 (Петров 10, Янков 40 - Василюк 5) Румунія – Словенія - 2:0 (Муту 40, Контра 70)

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