Результати відбіркового раунду Чемпіонату Європи з футболу 2008 р.

23:49, 06 червня 2007
Спорт
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Німеччина та Словаччина потішили болільників

ЄВРО-2008Закінчилися матчі відбіркового раунду Чемпіонату Європи 2008 р.

Група А

Казахстан - Азербайджан - 1:1 (Балтієв 53 – Надиров 30)

Фінляндія - Бельгія – 2:0 (Йоханссон 27, Єременко 71)

Вірменія - Польща - 1:0 (Мхітарян 66)

Група B

Фарерські острови – Шотландія - 0:2 (Мелоні 31, О`Коннор 35)

Литва - Італія – 0:2 (Квакліарелла 31, 45)

Франція - Грузія 1:0 (Насрі 33)

Група C

Норвегія - Угорщина 4:0 (Іверсен 22, Бротен 57, Карью 60, 78)

Боснія-Герцеговина - Мальта - 1:0 (Муслімович 6)

Греція - Молдова - 2:1 (Харістеас 30, Ліберопулос 90+5 - Фрунзе 80)

Група D

Німеччина – Словаччина - 2:1 (Дуріца 10, автогол, Хітцльшпергер 43 – Метзельдер 20, автогол)

Група E

Андорра - Ізраїль 0:2 (Тамуз 37, Колаутті 53)

Хорватія - Росія - 0:0

Естонія – Англія – 0:3 (Коул 37, Крауч 54, Оуен 62)

Група F

Швеція - Ісландія - 5:0 (Аллбек 11, 52, Свенссон 42, Мелльберг 45, Розенберг 50)

Латвія - Данія - 0:2 (Роммедал 15, 17)

Ліхтенштейн - Іспанія 0:2 (Вілья 8, 14)

Група G

Люксембург – Албанія - 0:3 (Скела 25, Капллані 36, 72)

Болгарія - Білорусь – 2:1 (Петров 10, Янков 40 - Василюк 5)

Румунія – Словенія - 2:0 (Муту 40, Контра 70)

 

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