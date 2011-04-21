ФФУ назвав головного тренера національної збірної України

Сьогодні, 21 квітня, на черговому засіданні виконкому ФФУ головним тренером національної збірної України було обрано Олега Блохіна, пише ZN.UA.

Про це повідомив на брифінгу прес-секретар ФФУ Сергій Васильєв.

З 27 присутніх на засіданні членів виконкому за О.Блохіна проголосували 19 осіб.

Нагадаємо, 30 березня, виконком ФФУ залишив Юрія Калитвинцева виконуючим обов`язки головного тренера збірної України. Також президент національної асоціації ФФУ Григорій Суркіс повідомив, що розглядається кілька кандидатур на посаду наставника національної команди. Серед них Ю.Калитвинцев, О.Блохін і П.Яковенко.

4 лютого президент прем`єр-ліги Віталій Данілов звернувся до президента Федерації футболу України Григорія Суркіса з проханням якомога швидше скликати виконком ФФУ та затвердити кандидатуру головного тренера збірної України.

Раніше запрошення на засідання виконкому ФФУ, на якому має бути призначено головного тренера національної збірної країни, отримав Ю.Калитвинцев і С.Альтман.