Бій Кличка з Адамеком відбудеться на стадіоні у Вроцлаві

Бій Віталія КЛИЧКА з польським боксером Томашем АДАМЕКОМ відбудеться 10 вересня на стадіоні у Вроцлаві.

Про це сказав учора представник польського боксера Зиггі РОЗАЛЬСЬКИЙ, повідомляються місцеві ЗМІ.

При цьому місце бою обрала команда В.КЛИЧКА.

Раніше можливим місцем проведення бою називали також Національний стадіон у Варшаві, проте “на стадіон у столиці могло би прийти набагато менше глядачів”, відзначає телеканал TVN24.

Як повідомляв УНІАН, контракт про бій Т.АДАМЕКА з В.КЛИЧКОМ було підписано у січні цього року.

Раніше повідомлялося, що польський боксер, швидше за все, боротиметься із молодшим братом – Володимиром КЛИЧКОМ.

34-річний Т.АДАМЕК провів на професійному рингу 43 бої, 42 з яких виграв, у тому числі 27 - нокаутом. Один бій завершився внічию.