Реал переміг Барселону у фіналі Кубка Іспанії

Футболісти мадридського "Реалу" стали володарями Кубка Іспанії. У фіналі вони перемогли свого принципового суперника - "Барселону", яка упевнено лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи "Реал" на вісім очок.

Єдиний м`яч у цієї зустрічі ударом головою після подачі з флангу забив Роналду у середині екстра-тайму.

Шанс відігратися "Барселона" матиме 27 квітня і 3 травня, коли команди Гвардіоли і Моурінью зустрінуться в півфіналі Ліги чемпіонів.