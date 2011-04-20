Кабмін пропонує судити футбольних болільників за скороченою процедурою

Кабінет міністрів України пропонує ухвалити закон про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства під час проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідний законопроект було схвалено сьогодні на засіданні уряду.

Проект закону розроблено у зв’язку із потребою виконання Україною умов Союзу європейських футбольних асоціацій, необхідних для безпечного проведення фінальної частини XIV Чемпіонату Європи з футболу.

Зокрема, однією з умов, які висуває УЄФА до приймаючих чемпіонат країн, є необхідність запровадження спеціальних скорочених судових процедур щодо правопорушень, вчинених під час його проведення, та швидке видворення за межі приймаючої країни іноземців, що їх вчинили.

З цією метою, за словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, пропонується встановити скорочену процедуру провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинення яких найбільш імовірне під час проведення масових спортивних або інших культурно-видовищних заходів.

Це, зокрема, правопорушення, передбачені статтями 44 "Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах", 51 "Дрібне викрадення чужого майна", 512 "Порушення прав на об`єкт права інтелектуальної власності", 173 "Дрібне хуліганство", 1731 "Поширювання неправдивих чуток", 174 "Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку", 1751 "Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях", 178 "Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п`яному вигляді", частинами першою та другою статті 181 "Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях", статтями 185 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця", 1851 "Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій", 1857 "Публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних силах України", 191 "Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів", 1953 "Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони", 1956 "Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів" Кодексу про адміністративні правопорушення.

Справи зазначеної категорії пропонується розглядати протягом доби. Крім того, пропонується встановити скорочений строк оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.

З метою забезпечення швидкого розгляду справ передбачено, що справи про адміністративні правопорушення розглядатимуться безпосередньо на території спортивної споруди у спеціально обладнаних приміщеннях. Для тримання затриманих осіб на територіях спортивних споруд також обладнуватимуться спеціальні приміщення.

Одночасно передбачається можливість застосування до осіб, які вчинили адміністративні правопорушення на території спортивної споруди, заборони відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на час проведення фінальної частини XIV Чемпіонату Європи з футболу.

Поряд з цим, проектом передбачається запровадити скорочену процедуру розгляду справ про примусове видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства.

Планується, що орган внутрішніх справ зможе звернутися до відповідного окружного адміністративного суду для вирішення питання про примусове видворення іноземця або особи без громадянства лише у випадку, якщо такі особи вчинили правопорушення, визначені у цьому законі. А також, якщо їхні дії грубо порушують законодавство про статус іноземців та осіб без громадянства, у тому числі не виконують законні вимоги та рішення органів державної влади України та їхніх посадових осіб, або суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку, або коли це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України.

Такі справи розглядатимуться невідкладно відповідним окружним адміністративним судом, а постанови набиратимуть законної сили з моменту проголошення і підлягатимуть негайному виконанню. Оскарження постанов про примусове видворення здійснюватиметься в загальному порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Закон набиратиме чинності одночасно з початком періоду проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні і втрачатиме чинність через 30 днів після його закінчення (з 24 травня по 31 липня включно).