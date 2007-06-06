Абрамович змінив колір форми Челсі (фото)

Лондонський "Челсі" проводитиме виїзні матчі сезону-2007/08 в яскравих футболках жовто-зеленого ("кислотного") кольору. Ініціатором зміни кольору форми став російський власник клубу Роман Абрамович, якому подобається схожа виїзна форма "Барселони", пише англійське видання The Sun. Основним кольором футболок "Челсі" залишиться синій.

Офіційна презентація нової форми команди мала відбутися наступного тижня, але кілька гравців "Челсі" (Джон Террі, Міхаель Баллак, Дідьє Дрогба, Джо Коул, Ар’єн Роббен і Ешлі Коул), які вже одержали нові футболки, встигли попозувати в них для уболівальників. Фотографії були розміщені на одному з сайтів фанатів клубу.

У минулому сезоні "Челсі" проводив виїзні матчі в чорних, білих або "рідних" синіх футболках. Нову форму вперше випробують 17 липня в першому матчі турне по США. Відзначимо, що вболівальники зможуть придбати "кислотні" футболки не раніше 28 червня, а їх мінімальна вартість складе 30 фунтів стерлінгів (близько 60 доларів).

Лента.ру