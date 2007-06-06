Абрамович змінив колір форми Челсі (фото)
12:33, 06 червня 2007Спорт
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Гравці одягнуть "кислотні" футболки
|Фото з сайту chelsea.rivals.net
Офіційна презентація нової форми команди мала відбутися наступного тижня, але кілька гравців "Челсі" (Джон Террі, Міхаель Баллак, Дідьє Дрогба, Джо Коул, Ар’єн Роббен і Ешлі Коул), які вже одержали нові футболки, встигли попозувати в них для уболівальників. Фотографії були розміщені на одному з сайтів фанатів клубу.
У минулому сезоні "Челсі" проводив виїзні матчі в чорних, білих або "рідних" синіх футболках. Нову форму вперше випробують 17 липня в першому матчі турне по США. Відзначимо, що вболівальники зможуть придбати "кислотні" футболки не раніше 28 червня, а їх мінімальна вартість складе 30 фунтів стерлінгів (близько 60 доларів).
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