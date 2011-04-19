Блохін назвав «ідеальну схему» для чемпіонату України

Легенда київського "Динамо" і радянського футболу Олег Блохін запропонував ідею щодо реформування чемпіонату України з футболу.

На його думку, у Прем`єр-лізі повинно бути 12 фінансово-стабільних команд, які б грали у три-чотири кола, повідомляє ТСН.

"Я грав в Австрії, знаю, що у них 12 команд. Потім перша вісімка розігрує перші місця, а та четвірка, яка залишилася, гратиме з чотирма командами з нижчої ліги. Таку систему я б запропонував в Україні", - сказав Блохін.

"Я от дивлюся, що багато команд сьогодні є, а завтра немає, сьогодні гроші є, а завтра немає. Просто має бути 12 фінансово стабільних команд. А то там води немає, там поля, там ще чогось. Це я про Прем`єр-лігу кажу. А є ж нижчі ліги. Отака моя пропозиція", - вважає колишній керманич збірної.

Нагадаємо, що зараз у чемпіонаті України 16 команд і змагання проходять у два кола.