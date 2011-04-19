Динамо завершило 25-й тур перемогою

07:02, 19 квітня 2011
Спорт
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Результати Чемпіонату України з футболу 

Сьогоднішнім матчем закінчився 25-й тур Чемпіонату України з футболу

Динамо - Зоря 2:0 (Гусєв 6, Алмейда 59)

Нагадаємо, що раніше зіграли

Таврія - Шахтар 1:2 (Гуменюк 70 - Жадсон 13 пен., Фернандіньо 94)

Дніпро - Севастополь 2:2 (Назаренко 30, 55 пен. - Салхі 38, Ференчак 49)

Металург Д - Металург З 0:1 (Пісоцький 56)

Іллічівець - Волинь 2:2 (Ярошенко 38, Пуканич 90 - Піщур 8, Бутко 85)

Ворскла - Кривбас 3:0 (Кицута 46 авт., Безус 70, Осипенко 83)

Металіст - Арсенал 2:1 (Олійник 13, 24 - Мазілу 58)

Оболонь - Карпати 1:1 (Лозинський 33 пен. - Зеньов 53)

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Матчі 26-го туру відбудуться

22 квітня

Металлург З (15) - Ворскла (31)

Волинь (30) - Оболонь (31)

23 квітня

Карпати (43) - Таврія (32)

Шахтар (64) - Металіст (50)

Арсенал (31) - Динамо (53)

Кривбас (23) - Дніпро (44)

24 квітня

Металург З (27) - Металург Д (29)

Севастополь (21) - Іллічівець (23)

 

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