Динамо завершило 25-й тур перемогою

Результати Чемпіонату України з футболу

Сьогоднішнім матчем закінчився 25-й тур Чемпіонату України з футболу Динамо - Зоря 2:0 (Гусєв 6, Алмейда 59) Нагадаємо, що раніше зіграли Таврія - Шахтар 1:2 (Гуменюк 70 - Жадсон 13 пен., Фернандіньо 94) Дніпро - Севастополь 2:2 (Назаренко 30, 55 пен. - Салхі 38, Ференчак 49) Металург Д - Металург З 0:1 (Пісоцький 56) Іллічівець - Волинь 2:2 (Ярошенко 38, Пуканич 90 - Піщур 8, Бутко 85) Ворскла - Кривбас 3:0 (Кицута 46 авт., Безус 70, Осипенко 83) Металіст - Арсенал 2:1 (Олійник 13, 24 - Мазілу 58) Оболонь - Карпати 1:1 (Лозинський 33 пен. - Зеньов 53) *** Матчі 26-го туру відбудуться 22 квітня Металлург З (15) - Ворскла (31) Волинь (30) - Оболонь (31) 23 квітня Карпати (43) - Таврія (32) Шахтар (64) - Металіст (50) Арсенал (31) - Динамо (53) Кривбас (23) - Дніпро (44) 24 квітня Металург З (27) - Металург Д (29) Севастополь (21) - Іллічівець (23)

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