ФК «Шахтар» перерахував 1 млн. дол. постраждалим у Японії

Футбольний клуб «Шахтар» виділив 1 млн. дол. для ліквідації наслідків землетрусу в Японії і допомоги постраждалим унаслідок природного і техногенного лиха.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар», кошти будуть перераховані на спеціальні рахунки для добровільних пожертвувань, відкриті Посольством Японії в Україні.

У прес-службі заявили, що «Шахтарю» не треба пояснювати, що таке командна гра, тому було ухвалене рішення підтримати людей, які потрапили у біду. Також у футбольному клубі переконані, що “сьогодні командна гра - це стратегія виживання людства, поодинці ми пропадемо, разом - здолаємо будь-яку біду”.

За словами президента ФК «Шахтар» Ріната АХМЕТОВА, “події в Японії - це страшна трагедія, і масштаби її величезні. Нам в Україні, що пережила Чорнобиль, добре зрозуміло, що відчуває зараз Японія. Загиблих, на превеликий жаль, вже не повернути, але допомогти живим ми зобов`язані”.