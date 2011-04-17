Результати матчів 25-го туру України з футболу

Дніпро знову втрачає очки

Сьогодні зіграно три матчі 25 туру Чемпіонату України з футболу Таврія - Шахтар 1 : 2 (Гуменюк 70 – Жадсон 13 пен., Фернандіньо 94) Дніпро - ПФК Севастополь 2 : 2 (Назаренко 30, 55 пен. – Салхі 38, Ференчак 49) Металург Д - Металург З 0 : 1 (Пісоцький 56) Нагадаємо, що вчора зіграли Іллічівець - Волинь 2 : 2 (Ярошенко 38, Пуканич 90 - Піщур 8, Бутко 85) Ворскла - Кривбас 3 : 0 (Кіцута 46 авт., Безус 70, Осипенко 83) Металіст - Арсенал 2 : 1 (Олійник 13, 24 - Мазілу 58) Тур завершиться завтра матчем Динамо - Зоря.

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