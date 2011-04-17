У Ялті пройде фінал Чемпіонату світу з хай-дайвінгу

У Ялті у вересні пройде завершальний етап Чемпіонату світу з хай-дайвінгу (або кліф-дайвінгу) Red Bull Cliff Diving World Series.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства курортів і туризму АРК.

За інформацією першого заступника міністра курортів і туризму АРК Олександра ЛІЄВА, змагання пройдуть на скелях поблизу «Ластівчиного гнізда».

«Це видовище можна буде побачити лише з моря. Для цього будуть зафрахтовані яхти», - додав він.

***Хай-дайвінг (або кліфф-дайвінг) - вид спорту, пов'язаний зі стрибками у воду з одночасним виконанням складних акробатичних трюків. З 1996 року змагання проходять у різних країнах світу. У 2011 році Чемпіонат світу з хай-дайвінгу стартував 12 березня на острові Пасхи і продовжиться у Мексиці, Європі (Греція, Франція, Італія) і США. Завершальний етап чемпіонату пройде в Ялті 4 вересня.