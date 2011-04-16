Тепер Київський палац спорту готовий прийняти Чемпіонат світу з хокею

У Києві відкрито після реконструкції Палац спорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мінінфраструктури, у відкритті взяв участь віце-прем`єр-міністр України – Міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

Водночас у відомстві зазначили, що завершено лише перший етап технічного переоснащення київського Палацу спорту, який тривав із жовтня минулого року.

«Відтак Київський палац спорту готовий прийняти Чемпіонат світу з хокею», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Саме оновлення Палацу спорту відбувалося згідно з вимогами Регламенту чемпіонату світу з хокею в першому дивізіоні, де грає і збірна України.

У рамках реконструкції у Палаці спорту, якому в грудні 2010 року минуло 50 років, повністю переобладнано закулісний простір, влаштовано шість спортивних роздягалень (по числу команд – учасниць чемпіонату), сучасні системи оповіщення й озвучення спортивних і громадських заходів, модернізовано спортивне освітлення залу.

Відтепер відвідувачі Палацу спорту зможуть скористатися провідним і безпровідним Інтернетом (прокладено структуровану кабельну мережу).

Крім того, в Палаці спорту змонтоване надсучасне чотирьохстороннє табло з високою розподільчою здатністю. Працює система контролю доступу в зал, напівстаціонарний телетрансляційний пункт з можливістю підключення 21 камери.

На трибунах Палацу встановлені сучасні спортивні сидіння: загальна кількість місць на трибунах (спортивний варіант) зменшилася на 200 і зараз становить 6 тис. 800. Концертний варіант з партером, відповідно, налічує 9 тис. 800 місць.

“Змінено і внутрішній інтер’єр спортивної арени, фойє першого і другого поверхів: крім оздоблення алюкобондом, вони стали більш просторими. Повністю було замінено вхідні групи на центральному вході й на усіх входах до залу”, – зазначає прес-служба.

Також, під час ремонтних робіт було повністю переобладнано системи вентиляції, кондиціювання, теплопостачання, влаштовано сучасну протипожежну сигналізацію, системи димовидалення, нову плиту, запроваджено спортивну технологію приготування льоду.

“За час переоснащення у будівлі повністю оновлено трансформатори чотирьох вбудованих енергопідстанцій, замінено розподільчі установки 10 Кв та 0,4 Кв і лічильники обліку енергії. У зв’язку з розміщенням на горищі будинку та підвісній стелі інженерних систем загальною вагою близько 200 тонн, були підсилені металеві ферми, що тримають куполоподібну покрівлю. Кошторисна вартість виконаних робіт становить 96 млн грн”, – повідомляє мінінфраструктури.

Водночас у відомстві зазначили, що реконструкція Палацу спорту продовжиться. “Під час другої черги будівництва буде повністю замінено застарілу фасадну систему на енергозберігаючу. Куполоподібну покрівлю, вага якої нині становить майже 1500 тонн, замінить покрівля із сучасних матеріалів: це дасть змогу не тільки осучаснити зовнішній вигляд Палацу, а й розвантажити його несучі конструкції на 800-900 тонн. На другому поверсі будівлі планується зробити мармурову підлогу. Також будуть виконані роботи по оновленню інженерних систем та ремонт приміщень, що не увійшли до першої черги реконструкції. Зокрема, буде оновлено блок громадського харчування, частина санвузлів, покращено дизайн приміщень”, – йдеться у повідомленні.