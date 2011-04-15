Шовковський: у нас багато гравців занадто високої про себе думки

"Динамо" не заслуговувало на вихід до півфіналу Ліги Європи - ставлення багатьох гравців до справи є непрофесійним.

Про це після гри заявив воротар команди Олександр Шовковський, пише "Спорт-Экспресс в Украине".

"Якщо команда грає в більшості півтора тайми, але не отримує з цього користь, значить, вона не повинна грати у півфіналі Ліги Європи", - різко зазначив він.

"Що трапилося? Це питання не до мене. Думаю, кожен гравець повинен об`єктивно оцінювати свою гру. Але для цього треба бути відкритим, а у нас, на жаль, багато гравців занадто високої про себе думки", - зізнався воротар.

"Хочеться наговорити багато всього, але професійна етика не дозволяє. Сподіваюся: дехто почує мене і зробить певні висновки. Знаєте, таке склалося враження, що багатьом нашим гравцям весь світ щось винен", - продовжив Шовковський.

Він зазначив, що якби міг, пішов би і сам в атаку, але, на жаль, такої можливості не було.

"Людину можна навчити лише в тому випадку, якщо вона хоче чогось навчитися, якщо вона відкрита для діалогу. Коли ж говориш, а від тебе відвертаються...", - сумно зазначив Шовковський.

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