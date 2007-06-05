Віталій Кличко вийде на ринг 1 вересня

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Віталій Кличко, який оголосив у січні цього року про відновлення кар`єри, вийде на ринг 1 вересня. Суперником українця, швидше за все, стане Джаміль Макклайн (США). Контракт на бій поки не підписаний, але всі формальності мають залагодити на цьому тижні, повідомляє американський телеканал ESPN.

Кличко, Макклайн і офіційні представники боксерів провели переговори в Атлантік-Сіті (США) під час боксерського шоу, головною подією якого став бій за звання чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO (Всесвітня боксерська організація) між Шенноном Бріггзом і Султаном Ібрагімовим. Радник українця Шеллі Фінкель відзначив, що їм хотілося б організувати поєдинок саме з Макклайном.

Віталій Кличко, якому 19 липня виповниться 36 років, востаннє виходив на ринг 11 грудня 2004 року, коли він захистив титул чемпіона WBC (Всесвітня боксерська рада) в бою проти Денні Вільямса. У 2005 році українець мав битися з Хасимом Рахманом, але цей матч кілька разів відкладався через різних травм Кличка. У листопаді 2005 року він серйозно пошкодив коліно і оголосив про закінчення кар`єри.

Що стосується Макклайна, то він в своєму останньому бою (20 січня 2007 року) поступився Миколі Валуєву, одержавши травму коліна в третьому раунді. Відзначимо, що в грудні 2002 року Макклайн зустрічався з Володимиром Кличком і програв молодшому з братів технічним нокаутом у 10-му раунді.

"Я думаю, цей бій відбудеться, - сказав Макклайн з приводу можливого поєдинку з Віталієм Кличком. - Я дуже радий, що мені трапилася така нагода, особливо у зв`язку з тим, як пройшов мій останній бій. Зараз моє коліно у повному порядку, і я буду готовий".

Лента.ру