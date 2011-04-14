Брага - Динамо: на кого ставлять букмекери

Португальська "Брага" є фаворитом матчу у відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи-2010/2011 проти київського "Динамо" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу португальської команди ставки приймаються як 2,30 до 1 (чим менший коефіцієнт, тим більшою є ймовірність події), а перемога українців оцінюється коефіцієнтом 3,20 до 1. Нічийний результат - 3,20 до 1. Найімовірніший результат поєдинку, на думку букмекерів, нічия з рахунком 1:1 або мінімальна перемога "Браги".

Нагадаємо, матч "Брага" - "Динамо" відбудеться сьогодні в Португалії о 22:05 за київським часу, пряма трансляція на "ICTV" і "Спорт 1".

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